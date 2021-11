Neopresidente Genoa Zangrillo, affronto ruolo con impegno

(ANSA) - GENOVA, 22 NOV - "Ringrazio 777 Partners per la fiducia che mi ha dato e cercherò di affrontare questo ruolo con serietà, trasparenza e impegno". Così il professor Alberto Zangrillo durante la sua presentazione a Palazzo Ducale come presidente del Genoa. Grandissimo tifoso rossoblu, il primario dell'ospedale San Raffaele di Milano è elettrizzato per questa nuova avventura: "I miei primi ricordi sono di quando ero bambino - ha detto -. Giocatori a cui sono rimasto particolarmente legato? Io mi sento con una certa frequenza con Milito che quando ha saputo che andavo a ricoprire questo ruolo si è felicitato e ha detto che era a disposizione. L'ha fatto col cuore libero e con il cuore di quella persona che ha lasciato una parte di sé stesso in Italia e a Genova". (ANSA).