Covid: in Liguria altri 137 casi, 2 decessi, salgono ricoveri

(ANSA) - GENOVA, 22 NOV - Ci sono 137 nuovi casi covid-19 in Liguria, emersi dopo 1.530 tamponi molecolari e 3.654 test antigenici rapidi. Aumentano gli ospedalizzati: oggi 136 (+4) con 18 (-1) pazienti in terapia intensiva (15 non vaccinati e 3 vaccinati con comorbilità). Si registrano poi altri due decessi, un uomo di 77 anni morto all'ospedale di Sanremo il 20 novembre e uno di 89 anni deceduto il 21 novembre al San Martino.

In isolamento domiciliare ci sono altre 131 persone (per un totale di 3.016), mentre in sorveglianza attiva ci sono 2.753 persone (erano 2.956).

Rispetto ai luoghi di contagi, 3 nuovi casi sono a Imperia, 5 Savona, 60 in Asl3 a Genova, 39 in Asl4 nel Tigullio e 30 a La Spezia.

Rispetto alla campagna vaccinale, le nuove dosi somministrate di Pfizer o Moderna sono state in 24 ore pari a 2.487 (954.830 le seconde dosi, 105.125 le dosi aggiuntive). (ANSA).