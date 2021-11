Sampdoria sistema la Salernitana 2-0 e torna a respirare

(ANSA) - GENOVA, 21 NOV - La Sampdoria torna a vincere e lol fa ai danni della Salernitana, diretta concorrente per la salvezza. Decisivo l'uno-due nel finale del primo tempo, autorete di Di Tacchio grazie a un cross di Candreva e, a seguire, gol dello stesso Candreva . Nella ripresa, dopo due prodigi di Audero, il terzo gol di Caputo annullato perché in fuorigioco.

La squadra di D'Aversa sale a quota 12: certo, il dato non favorisce il relax ma per intanto evita che ci sia un cambio della guardia alla guida tecnica. Sabato alle 15 a marassi c'è il Verona. Un'occasione che la Sampdoria non deve perdere (ANSA).