Genova, in mille a corteo no green pass-no vax

(ANSA) - GENOVA, 20 NOV - Un migliaio di no vax-no green pass genovesi guidati dall'associazione 'Libera Piazza Genova'.

partiti da piazza della Vittoria, stanno dando vita a una manifestazione lontana dal centro della città dove invece si sono concentrati i ragazzi dei centri sociali. Il corteo dei no vax è aperto dagli striscioni 'No Draghi, No Pass No Cts' e da quello degli studenti genovesi contro il green pass. Slogan contro il premier e il ministro Speranza. E' il 18^ sabato pomeriggio consecutivo che si tiene la manifestazione, questa volta corredata da tamburini e trombettisti. Molti i bambini presenti al corteo. La manifestazione si svolge senza incidenti.

Moderati disagi per il traffico sulla passeggiata a mare di Genova perché la Municipale ha deviato il traffico sulla strada interna. (ANSA).