Genoa: Shevchenko, serviranno 'tempo e pazienza'

(ANSA) - GENOVA, 20 NOV - Cita Tolstoj, applaude Mourinho e si prepara all'esordio forte dell'entusiasmo del pubblico genoano. Domani sera Andriy Shevchenko farà il suo esordio sulla panchina del Grifone e in serie A dopo gli anni da commissario tecnico dell'Ucraina. Una gara segnata dai recenti infortuni di Criscito e Caicedo che, in casa rossoblù, si sono aggiunti a quelli precedenti di Destro, Fares e Maksimovic. E così a chi gli chiede con quale spirito il Genoa affronterà i giallorossi il neo tecnico è lapidario: "I due guerrieri più forti di tutti sono il tempo e la pazienza".

Un Genoa con tante assenze, quindi, contro una Roma in cerca di riscatto. Sfida nella sfida quella con Mourinho che fu suo tecnico durante l'esperienza al Chelsea. "E' un allenatore con carisma, professionalità e mentalità vincente - ha spiegato Shevchenko -, e la sua Roma è una squadra molto dinamica e con tanti talenti".

Così per provare a sconfiggere i giallorossi l'ex Pallone d'oro si affiderà anche ai tifosi ai quali lancia un appello: "Vi aspettiamo allo stadio, abbiamo bisogno del vostro supporto - ha detto - e scenderemo in campo con le stesse motivazioni che avete voi quando venite allo stadio". (ANSA).