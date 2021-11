Clienti senza Green pass, locale spezzino chiuso per 5 giorni

(ANSA) - LA SPEZIA, 20 NOV - La Polizia locale della Spezia ha chiuso per cinque giorni un circolo privato di via San Cipriano perché all'interno c'erano due clienti senza Green pass. Gli agenti sono intervenuti dopo aver ricevuto da cittadini segnalazioni per rumori e comportamenti molesti da parte dei clienti del circolo. Fatte le verifiche sui presenti, al titolare è stata contestata la violazione della mancata verifica dei titoli di accesso. Tutti e tre dovranno pagare una sanzione di 400 euro. Nel corso delle verifiche è emerso che nel circolo non c'era la cartellonistica, prevista per legge, che deve informare i clienti sulle norme anti covid, e mancava il gel igienizzante (ANSA).