All'aeroporto di Genova una targa in memoria di Guerrieri

(ANSA) - GENOVA, 20 NOV - All'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova è stata posta una targa in memoria di Filippo Guerrieri, il deputato autore e relatore nel 1954 del disegno di legge per la costruzione dell'aeroporto di Sestri Ponente. Alla cerimonia erano presenti il sindaco di Genova Marco Bucci, il vicesindaco Massimo Nicolò, il direttore generale Aeroporto di Genova di Genova Piero Righi, Maria Grazia Guerrieri, figlia dell'onorevole Guerrieri, accompagnata da alcuni familiari.

Avvocato e deputato della Democrazia Cristiana, già membro della Costituente, Guerrieri diede un contributo fondamentali alla alla realizzazione dello scalo aeroportuale genovese, grazie al disegno di legge approvato dal Parlamento nel 1954. I lavori per la costruzione dell'aeroporto iniziarono lo stesso anno per terminare nel 1962.

"Filippo Guerrieri è stato un esempio di 'civil servant', un cittadino che ha sempre servito la sua patria con generosità e impegno, onestà e limpidezza morale, coraggio e determinazione", dichiara il sindaco di Genova, Marco Bucci, secondo quanto riferisce una nota.

"Con l'intitolazione di una targa all'onorevole Filippo Guerrieri - spiega il vicesindaco Massimo Nicolò - Genova vuole rendere omaggio a un politico e, soprattutto, ad un uomo che ha dato un contributo enorme allo sviluppo del territorio ed al benessere della nostra comunità, grazie a una serie di provvedimenti importanti tra cui la realizzazione dello scalo aeroportuale di Genova". (ANSA).