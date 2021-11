'Shopping' in negozi centro senza pagare, quattro arresti

(ANSA) - GENOVA, 19 NOV - La polizia locale ha arrestato, in due diverse operazioni, quattro persone sorprese a rubare in negozi del centro. Nel primo caso in manette sono finite tre ragazze di 22, 20 e 19 anni, di origini spagnole. Le giovani sono state prese dopo avere rubato vestiti in 5 grandi magazzini. La refurtiva aveva un valore di circa mille euro. A farle scoprire l'ultimo furto: una mascherina da notte del valore di meno di 10 euro. Il vigilante dell'ultimo grande magazzino le ha notate mentre facevano sparire la mascherina e ha chiamato la polizia locale. Il trio, hanno scoperto gli agenti, aveva prelevato completini intimi, un body di pizzo nero, un cappello di lana, porta cuffiette, poi vestiti in similpelle e di paillettes, accessori per il trucco, felpe e pantaloni. Addosso a una delle tre è stato anche trovato un uncino usato per staccare le placche anti taccheggio, che veniva usato spesso danneggiando o capi e rendendoli inutilizzabili.

Grazie alle immagini delle telecamere interne dei negozi i vigili sono riusciti a ricostruire con esattezza quanto preso.

Nel secondo caso, invece, è stato arrestato un uomo di 26 anni, ecuadoriano, pizzicato mentre provava a rubare in profumo in un grande magazzino di via Xx Settembre nascondendola dentro una busta autoprodotta di alluminio che portava addosso e grazie alla quale aveva superato le barriere anti taccheggio dopo le casse senza fare scattare l'allarme. Si tratta di un pluripregiudicato per reati specifici, arrestato o denunciato altre 7 volte negli ultimi 3 anni. (ANSA).