Sanità: 9,3 mln per potenziare ospedale Lavagna

(ANSA) - GENOVA, 19 NOV - Nel prossimo quadriennio l'ospedale di Lavagna nel levante genovese sarà potenziato con un piano di investimenti da 9,3 milioni di euro, che lo trasformerà nell'hub per l'emergenza-urgenza e l'alta intensità di cura nel Tigullio.

Il piano di potenziamento è stato presentato oggi pomeriggio a Genova dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, il direttore generale dell'Asl 4 Paolo Petralia e il presidente del Comitato assistenza malati Tigullio Giancarlo Mordini. Prevista la realizzazione di una nuova sala operatoria, una piattaforma di elisoccorso e un reparto di degenza.

Poco meno di 6 milioni di euro verranno stanziati dalla Regione Liguria, in parte provenienti dal Programma pluriennale straordinario di interventi di edilizia sanitaria e in parte dal Pnrr. Oltre a questo, oltre 800mila euro provengono dai bilanci della Asl4 relativi agli anni dal 2022 al 2025, 500 mila euro sono frutto di una donazione proveniente dal Comitato assistenza malati Tigullio onlus, che prevede di donare ulteriori 4 tranche per un totale di 2 milioni di euro provenienti da ulteriori donazioni dei prossimi anni.

"Siamo di fronte a un investimento importante, frutto di una collaborazione costruttiva tra istituzioni e realtà del territorio, - commenta Toti - per una serie interventi strutturali che potenzieranno ulteriormente l'ospedale di Lavagna".

"Il piano rappresenta un'opportunità unica per un cambio di paradigma del sistema sanitario nella nostra Asl: - dichiara Petralia - potenzieremo la vocazione dell'ospedale di Lavagna come riferimento per l'urgenza e l'alta intensità di cura per tutta la nostra popolazione". (ANSA).