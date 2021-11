Migranti: vertice a Ventimiglia,presto un centro di transito

(ANSA) - VENTIMIGLIA, 19 NOV - "Una soluzione ipotizzata dall'amministrazione comunale di Ventimiglia e dal sindaco riguarda la individuazione di un'area, a circa tre chilometri dal cento abitato, in cui realizzare un centro di transito. Oggi abbiamo effettuato un sopralluogo congiuntamente a tutta la rete istituzionale, ben consapevoli che il fenomeno dei flussi migratori è molto sentito in questa città". Lo ha dichiarato il prefetto Michele Di Bari, capo dipartimento per le Libertà civili e per l'immigrazione, stamani, a margine di un incontro che si è tenuto in Comune a Ventimiglia, alla presenza dei vertici provinciali delle forze dell'ordine e del prefetto di Imperia, Armando Nanei, per trovare una soluzione definitiva all'emergenza migranti al confine con la Francia.

"C'è una idea progettuale in corso, che a breve sarà portata all'attenzione del ministero dell'Interno e del Prefetto di Imperia - ha aggiunto Di Bari - perché possa avere una sua logica e rapida conseguenza anche per l'esecuzione dei lavori, qualora ottenga tutti i pareri previsti". Di Bari ha sottolineato la necessità di mettere a sistema l'area e individuare i servizi essenziali. "Anche un centro di transito, infatti, necessita di servizi come l'illuminazione, l'impianto fognario, al messa in sicurezza dell'area. E poi, i moduli abitativi, la sicurezza interna ed esterna o l'assistenza psicologica". Ed ha concluso: "La formula giuridica è quella del centro di transito per dare possibilità forze di polizia di individuare queste persone e verificare la loro posizione giuridica. Entro trenta giorni riteniamo che il progetto possa essere approvato, poi si auspica che i tempi siano quelli strettamente necessari alla realizzazione di un centro". Note di soddisfazione dal sindaco di Ventimiglia, Gaetano Scullino.

"Abbiamo mostrato alcuni siti ed è stato scelto quello più indicato per realizzare questo piccolo centro di accoglienza che la città di Ventimiglia ha perso da circa un anno e mezzo - ha detto -. Si tratta di un sito molto decentrato, in prossimità della frontiera". (ANSA).