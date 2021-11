Covid: 351 nuovi positivi, 4 pazienti in più negli ospedali

Sono 351 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 3.745 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 10.124 tamponi antigenici rapidi. Di questi, 51 sono a Imperia, 47 a Savona, 131 a Genova, 68 nel Tigullio, 52 alla Spezia. Due sono residenti fuori dalla Liguria. Negli ospedali ci sono 4 pazienti più di ieri. Nel complesso i ricoverati sono 113, di cui 13 in terapia intensiva, uno in più di ieri. Si registra un decesso, una donna di 78 anni morta all'ospedale San Martino a Genova.

Nelle ultime 24 ore sono stati somministrati 7.328 vaccini che portano a 953.400 le seconde dosi e a 98.528 le dosi aggiuntive addizionali o booster.