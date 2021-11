Vaccini: Figliuolo, giovani danno a tutti una grande lezione

(ANSA) - GENOVA, 18 NOV - "La cosa di cui sono più orgoglioso è che i giovani italiani hanno raggiunto una percentuale di vaccinazione che si avvicina a quella delle classi più anziane, c'è stato proprio un collegamento tra i nonni e i nipoti, i giovani stanno dando a tutti una grande lezione". Lo rimarca il commissario per l'emergenza covid, il generale Francesco Paolo Figliuolo, in un videocollegamento con il salone nazionale della formazione 'OrientaMenti', promosso dalla Regione Liguria, in corso a Genova.

"I giovani sanno dov'è il futuro, si fidano della scienza, sanno cosa significa mettersi in sicurezza e sono anche generosi perché mettono in sicurezza i nonni", aggiunge. (ANSA).