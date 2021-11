"Un'idea di paese", la mostra a Sarzana fino a 21 novembre

(ANSA) - SARZANA, 18 NOV - "Un'idea di paese" è il titolo della mostra che si potrà visitare fino al 21 novembre alla Fortezza Firmafede: l'intento della rassegna è quello di mettere insieme diverse esperienze accomunate da una certa attenzione ai piccoli luoghi dell'Italia interna. Un percorso espositivo ispirato al libro "Un paese" che rappresenta tuttora una delle opere editoriali più significative per la storia della fotografia. La mostra è ideata e curata da Spazi Fotografici (Sarzana) con Fondazione Un Paese (Luzzara) e Isia Urbino, con il patrocinio del Comune di Sarzana e della direzione regionale Musei Liguria del Mibac. "Una mostra che conferma un periodo di grande continuità e spessore culturale per la Fortezza Firmafede - spiega il sindaco Cristina Ponzanelli - che quest'anno è rimasta sempre aperta come spazio museale, di fotografia, di arte contemporanea, probabilmente per la prima volta negli ultimi decenni. Dopo Banksy e Gian Carozzi, omaggi alla contemporaneità e all'identità di Sarzana, questa mostra vuole indagare la storia di una paese e dell'Italia dell'ultimo secolo". Ospiti dell'inaugurazione il direttore di Fondazione Un Paese Simone Terzi, i curatori dell'ultima sezione (quella, appunto, relativa agli 'Archivi') Paola Binante, Alessandro Coco e Alessandro Imbriaco, alcuni autori come Marco Signorini, Marcello Grassi, Fabrizio Orsi e Vittore Fossati: "Proseguiremo in questo percorso, che ha portato in un anno difficile ma di ripartenza una grande promozione al nostro territorio e a Sarzana, oltre a migliaia di visitatori. Ringraziamo, poi, la direzione regionale del Mibac per aver accolto le nostre richieste e per gli investimenti programmati nella nostra Fortezza Firmafede, che sarà certamente un simbolo della rinascita della nostra città", ha aggiunto il sindaco. (ANSA).