Natale: a Rapallo personaggi delle fiabe animeranno i parchi

(ANSA) - RAPALLO, 18 NOV - Rapallo vuole confermarsi città del Natale e per intrattenere i bambini e le famiglie quest'anno si affida ai personaggi delle fiabe che animeranno i parchi cittadini.

Il comune del Tigullio ha presentato questa mattina le manifestazioni dal 4 dicembre al 9 gennaio. "Eventi all'aria aperta per far vivere la città, la magia del Natale ma in sicurezza" ha sottolineato il sindaco Carlo Bagnasco. Tre i luoghi di riferimento: si parte il 27 novembre con l'accensione delle luminarie, dal 4 dicembre iniziano gli eventi divisi tra il parco De Martino, il parco Canessa e il il parco Biancaneve, rispettivamente animati dall'Elfo Ra-Pallino, dal Grinch, e dalla Favola dello Schiaccianoci; dall'8 dicembre l'Antico Castello sul mare tornerà a parlare e a raccontare il programma dell'intrattenimento.

Durante la conferenza stampa alcuni personaggi hanno dato un assaggio di come coinvolgeranno le persone; l'animazione è a cura della società Maia. "Rapallo vuol essere una città che guarda sempre più al Natale - ha sottolineato l'assessore al Turismo Elisabetta Lai - I bambini hanno bisogno di sognare soprattutto in periodi come questi".

La sera di Capodanno è prevista la festa con dj set al Chiosco della Musica mentre nella zona del Lido tornerà il mini luna park. (ANSA).