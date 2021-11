comprasottocasa, Comune Genova premia gli elaborati degli studenti

(ANSA) - GENOVA, 18 NOV - I ragazzi della scuola secondaria di primo grado San Paolo di Genova sono stati i protagonisti della prima edizione della campagna #comprasottocasa promossa da Comune di Genova, Camere di Commercio liguri, Regione Liguria e associazioni di categoria per sensibilizzare l'opinione pubblica sul ruolo dei negozi di vicinato. E questa mattina a Palazzo Tursi sono stati premiati gli elaborati migliori. "Dallo scorso dicembre, nell'ambito del loro percorso di educazione civica, i ragazzi hanno partecipato ad un ciclo di incontri tenuti da Francesca Recine, presidente di Fismo Confesercenti Genova, in collaborazione con i docenti", si legge nella nota del Comune.

"Questa campagna di sensibilizzazione guarda al presente e al futuro e proprio le nuove generazioni, insieme alle loro famiglie", spiega Paola Bordilli, assessore comunale al commercio, artigianato e centro storico. Mentre l'assessore allo Sviluppo economico di Regione Liguria Andrea Benveduti aggiunge: "Comprare ligure e italiano non è soltanto salutare, ma è anche valorizzazione delle nostre radici e della nostra tradizione».

Francesca Recine racconta: "i ragazzi hanno dato vita alla loro campagna #comprasottocasa che, attraverso disegni ed elaborati scritti, spiega l'importanza degli esercizi di vicinato per la comunità in cui noi tutti viviamo". Un successo dunque come sottolinea Maurizio Caviglia, segretario generale Camera di Commercio di Genova. "Abbiamo lanciato un messaggio che ha saputo toccare le corde giuste, puntando sullo stretto rapporto di vicinanza fra chi vive e chi fa impresa nelle nostre città" (ANSA).