Chiavari investe 2 milioni per progetti di opere pubbliche

(ANSA) - CHIAVARI, 18 NOV - Due milioni di euro di investimenti in opere pubbliche per Chiavari, con progetti approvati dalla giunta comunale che andranno a gara entro fine mese. I lavori potrebbero iniziare entro la fine del 2021. "Il primo riguarda la scuola primaria Umberto I di Sampierdicanne che prevede la messa in sicurezza, l'efficientamento energetico, l'abbattimento delle barriere architettoniche e l'innovazione degli impianti di illuminazione della scuola per un importo a base d'asta di 1.700.000 euro" spiega il presidente del consiglio comunale Antonio Segalerba.

Inoltre, sono stati approvati un progetto per la realizzazione di un nuovo parcheggio per 34 posti auto presso la rotonda Ravenna, per un nuovo viale alberato in corso Colombo fino a Via Jacopo Rocca, per il rifacimento del marciapiede in Via Tito Groppo fino all'Hotel Santa Maria per un investimento complessivo di 300.000 euro.

"La nostra amministrazione entro fine anno approverà ulteriori investimenti per un totale di 1.600.000 euro così ripartiti: 650.000 per il rifacimento di piazza Verdi, 180.000 euro per la realizzazione di un viale alberato in Via Preli, nuovi marciapiedi e la rotonda dalla Colonia Fara, 750.000 euro per una nuova pista ciclabile, nuovi lampioni a led, la sistemazione della passeggiata mare, tra l'ingresso del Porto e la piazzetta adiacente al Bar 4 Archi, oltre alla creazione di un nuovo transito ciclabile nel sottopasso di via Millo", continua Segalerba. (ANSA).