Cantieri autostrade: scontro tra tir su A10, tratto chiuso

(ANSA) - GENOVA, 18 NOV - Ancora un incidente sulla autostrada A10 Genova-Savona dove è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Savona e Albisola in direzione Genova a causa di un incidente che ha visto coinvolti due mezzi pesanti e un'autovettura in corrispondenza di una deviazione di carreggiata per i cantieri di Aspi. Una persona è rimasta ferita.

Sul luogo dell'evento, spiega una nota di Autostrade, sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 1° Tronco di Genova di Autostrade per l'Italia.

Attualmente, il traffico è bloccato in entrambe le direzioni per agevolare l' intervento dei mezzi di soccorso e si registrano 5 km di coda in direzione Genova e 6 km in direzione Savona. Agli utenti diretti verso Genova, dopo l'uscita a Savona, si consiglia di percorrere la SS1 Aurelia per poi rientrare in autostrada ad Albisola. In alternativa, ai soli veicoli leggeri diretti erso Savona, si consiglia di uscire ad Albisola e percorrere la SS1 Aurelia. (ANSA).