Samp: D'Aversa attende reti Caputo e Quagliarella

Appena 15 gol realizzati in 12 giornate, sicuramente tra i mali della Sampdoria c'è anche questo aspetto. E in particolare è interessante analizzare anche le performance di Francesco Caputo e Fabio Quagliarella che sono stati gli attaccanti più impiegati fino ad ora: 10 presenze il primo e 11 il secondo. Questo è il peggior avvio di Caputo nelle prime 12 giornate di Serie A considerando le ultime quattro stagioni: tre reti, ne aveva segnate sempre almeno 5 a questo punto del torneo.

Invece Quagliarella ha messo a segno un solo gol finora, esattamente lo stesso score a questo punto del 2019/20, quando a fine stagione arrivò comunque in doppia cifra (11 reti): dunque Quagliarella in linea con la passata stagione dove alla distanza riuscì ad imporsi concludendo comunque la stagione con un bottino significativo (ANSA).