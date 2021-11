Covid: chiuse le 'medie' a Dolceacqua, 13 alunni positivi

(ANSA) - DOLCEACQUA, 17 NOV - Le scuole medie di Dolceacqua sono state chiuse, oggi, per Covid. Sono almeno tredici gli alunni risultati positivi, ma il numero è destinato a crescere, visto che altri studenti sono stati sottoposti a tampone, il cui risultato sarà comunicato successivamente. Si tratta del primo istituto a chiudere in provincia di Imperia, dall'apertura del nuovo anno scolastico. Le lezioni avverranno in dad. (ANSA).