Covid: 271 nuovi positivi in Liguria, 3 decessi

(ANSA) - GENOVA, 17 NOV - Ci sono 271 nuovi positivi in Liguria, emersi a fronte di 4.536 tamponi molecolari e 9.374 tamponi antigenici rapidi. Ci sono poi altre tre vittime, tra le quali anche un giovane di 37 anni deceduto il 15 novembre all'Ospedale di La Spezia: si dovrebbe trattare del giovane albanese che, era emerso nei giorni scorsi, era venuto in Italia a trovare i genitori e aveva fatto una prima dose di vaccinazione in Albania. Gli altri due decessi sono di una donna di 94 anni, scomparsa il 7 novembre all'ospedale di Savona e un uomo di 86 anni morto il 15 novembre all'ospedale San Martino di Genova.

I positivi totali sono 3.751, ovvero 88 in più. Le persone in regione in isolamento domiciliare sono 85 in più, e salgono a 2.269 in totale. In sorveglianza attiva ci sono 2.901, erano 2.858 ieri. Quanto ai malati in ospedale, sono 120 in totale (2 in più), 12 dei quali in terapia intensiva (ieri erano 11).

Rispetto alla campagna vaccinale le somministrazioni di Pfizer o Moderna sono state 6.693, portando a 951.474 le seconde dosi e a 86.977 le dosi aggiuntive (addizionali e booster).

A livello territoriale i nuovi contagi sono stati registrati: 65 nella Asl1 di Imperia, 38 a Savona (Asl 2), 75 nella Asl3 di Genova e 33 nella Asl4 del Tigullio. 59 i nuovi positivi della Asl5 di La Spezia. Un nuovo contagiato non è residente in Liguria. (ANSA).