Bankitalia: in Liguria 30 mila assunzioni, il doppio del 2020

(ANSA) - GENOVA, 17 NOV - Più occupati e anche più persone che cercano un lavoro. L'aggiornamento congiunturale sull'andamento dell'economia della Liguria nei primi nove mesi del 2021 non riporta i numeri che non sono ancora stati trasmessi dall'Istat, ma anticipa l'indagine qualitativa sulla rilevazione delle forze di lavoro dell'istituto, sottolineando che "il numero degli occupati è aumentato a fronte del calo osservato a livello nazionale". E i numeri delle assunzioni confermano: "In Liguria nei primo otto mesi del 2021 le assunzioni nel settore privato non agricolo sono state più di 30 mila, oltre il doppio di quelle del 2020 e un quinto in più rispetto al 2019" dicono i dati comunicati da Banca d'Italia. Ma si tratta per il 90 per cento di contratti a tempo determinato, cresciuti del 40% rispetto al 2019, mentre quelli a tempo indeterminato sono diminuiti. La quota più consistente di assunzioni è nel settore dei servizi, in particolare turismo. Le donne, che in termini occupazionali avevano risentito più della crisi sanitaria rispetto agli uomini hanno recuperato in misura superiore. Le ore di cassa integrazione (25 milioni più altri 24 autorizzate attraverso i fondi di solidarietà) sono diminuite del 25% nei primi tre trimestri 2021 rispetto allo stesso periodo del 2020, ma restano otto volte superiori al 2019. Nei primi 8 mesi dell'anno sono calate del 13% le nuove domande per il sussidio di disoccupazione. (ANSA).