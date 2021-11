Bankitalia, cresciuti del 3,1% i mutui casa in Liguria

(ANSA) - GENOVA, 17 NOV - I finanziamenti alle famiglie liguri da parte di banche e società finanziarie nella prima metà dell'anno sono cresciuti del 3,3% rispetto ai dodici mesi precedenti e a dare il maggiore contributo sono stati i mutui per l'acquisto di abitazioni (+3,1%), che hanno seguito la ripresa delle compravendite immobiliari. Secondo l'aggiornamento congiunturale sull'economia regionale presentato questa mattina dalla Banca d'Italia, le nuove erogazioni sono state pari a una volta e mezza quelle del corrispondente periodo dell'anno precedente (in cui con il lockdown avevano subito una battuta d'arresto) e superiori del 30% a quelle dello stesso semestre del 2019, anche se i tassi sono leggermente saliti. Sono invece diminuite le operazioni di surroga o sostituzione. E' cresciuto anche il credito al consumo (+4,2% a fine giugno), dopo il rallentamento del 2020, finalizzato soprattutto all'acquisto di autoveicoli. Per quanto riguarda le aziende, sono cresciuti i prestiti bancari alle imprese (+5,2% a fine giugno), un incremento sostenuto dalla possibilità di beneficiare delle moratorie e delle garanzie pubbliche. (ANSA).