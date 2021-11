Orientamenti: Cavo, React per dire a giovani scegliete il futuro

(ANSA) - GENOVA, 16 NOV - Con la partecipazione di 4 ministri si è aperto il Salone Orientamenti, appuntamento nazionale annuale su orientamento, formazione e lavoro promosso da Regione Liguria. Ad aprire il fitto palinsesto di incontri, convegni, esposizioni, l'evento "Se vuoi costruire una barca insegna la nostalgia per il mare vasto e infinito", che ha visto la presenza del Ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi e dei suoi colleghi del Lavoro, Andrea Orlando, e dell'Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa.

Presenti il presidente della Liguria Giovanni Toti, Ilaria Cavo, assessore regionale Scuola, Università e Formazione, il sindaco Marco Bucci, il rettore Federico Delfino, Ettore Acerra, Direttore Ufficio Scolastico Regionale e Luigi Attanasio, presidente Camera di Commercio Genova.

I ministri hanno dialogato con i testimonial del filo conduttore del Salone: React, un messaggio ai giovani a non subire gli eventi ma ad essere protagonisti. E storie di React sono quelle del nuotatore paralimpico Francesco Bocciardo, vincitore di due medaglie d'oro alle Olimpiadi di Tokyo; di Maria Andrea Cesari, studentessa dodicenne che, dopo un grave incidente, ha scoperto grazie alla teatro terapia la passione per la recitazione ed ora è nel cast della fiction "Storie di una famiglia perbene" di Federica Centorrino che, dopo avere combattuto gravi malattie, sta per laurearsi in Scienze Infermieristiche; di Giovanni Enriquez, allievo dell'Istituto Nautico di Camogli, che ha raccontato con un video su TikTok la felicità del ritorno a scuola con le lezioni in presenza.

"Il titolo React è un segnale. Gli anni scorsi abbiamo parlato del saper fare, quest'anno è il Salone del saper reagire, ed è importante dire ai ragazzi siate attivi nelle scelte per il vostro futuro, venite, visitate gli stand, ascoltate i testimonial. Perché proprio i ragazzi sono i protagonisti, hanno dimostrato di saper reagire e le storie che raccontiamo qui dimostrano quanta forza c'è in loro", ha detto Cavo.

A Orientamenti partecipano circa 140 espositori fra scuole, aziende, istituzioni. Sono previsti 150 eventi in presenza e 200 webinar, per 460 ore con oltre 800 fra testimonial e relatori e più di 300 "bussole": giovani volontari guideranno i visitatori negli spazi espositivi in alternanza scuola lavoro (ANSA).