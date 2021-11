Covid: in Liguria più ospedalizzati e più malati in intensiva

(ANSA) - GENOVA, 16 NOV - Il covid continua a far crescere il numero degli ospedalizzati in Liguria. I ricoverati sono 118 (due in età pediatrica), 8 in più rispetto a ieri. Tra gli ospedalizzati 11 sono in terapia intensiva, 3 in più rispetto a ieri. Tra questi 10 non sono vaccinati e uno ha altre patologie.

Non ci sono stati decessi. Il numero dei forti da inizio pandemia è 4441. I positivi in Liguria sono 3663, 71 più di ieri. I guariti sono 148. I nuovi positivi sono 219 ( ma 45 sono dei giorni scorsi e non erano stati comunicati per un problema tecnico) emersi da 18691 tamponi (4114 molecolari). Il tasso di positività è 1,17%, in netto calo rispetto al 2,67% di ieri. I nuovi casi sono 58 nell'Imperiese, 51 nel Savonese, 40 nel Tigullio, 38 nello Spezzino, 31 nell'area di Genova, uno è residente fuori regione. Le persone in isolamento domiciliare sono 2184, 53 in più rispetto alle 24 ore precedenti, mentre quelli in sorveglianza attiva sono 2887, erano 2858. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 7008 vaccini: 589 prime dosi, 1331 seconde e 5088 terze (ANSA).