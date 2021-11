Bucci: "Giunta con destra e sinistra se serve alla città"

(ANSA) - GENOVA, 16 NOV - "Io dico che sarei anche per una giunta unica, perché no? Destra e sinistra, purché si lavori tutti insieme per la crescita della città, e adesso vediamo cosa scrivono i giornali". Il sindaco di Genova Marco Bucci, intervistato da Massiliano Lussana all'evento "La città del fare", organizzato dall'associazione Vince Genova, ha detto così, in parte con tono provocatorio ma non del tutto, rispondendo a una domanda del giornalista sull'ipotetico sostegno di forze esterne al centrodestra. Il tema è quello, sempre più insistente, di un appoggio al sindaco uscente da parte di Italia Viva. Ieri la deputata spezzina di Italia Viva Raffaella Paita aveva detto: "Non escludo l'appoggio a Bucci e non confermo l'appoggio a Bucci" (ANSA).