Borsa: Racing Force +27% all'esordio su Euronext Growth Milan

(ANSA) - GENOVA, 16 NOV - Esordio in forte rialzo per Racing Force su Euronext Growth Milan. Il titolo del produttore genovese di caschi e altri dispositivi di sicurezza per gli sport a motore, guadagna il 27% a 5,72 euro. Racing Force rappresenta la ventinovesima ammissione da inizio anno sul mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese e porta a 160 il numero delle società attualmente quotate su Euronext Growth Milan. In fase di collocamento Racing Force ha raccolto 28,3 milioni, escludendo il potenziale esercizio dell'opzione di over-allotment. In caso di esercizio integrale dell'over-allotment l'importo complessivo raccolto sarà di 31,2 milioni. "La quotazione ci permetterà di accelerare sui nostri piani di crescita, incentrati sulla diversificazione e l'integrazione del business a livello internazionale e sull'innovazione dei prodotti e dei processi, sfruttando al meglio il nostro know-how tecnologico", sottolinea in una nota Paolo Delprato, presidente e amministratore delegato di Racing Force Group. (ANSA).