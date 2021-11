A Natale ridotti cantieri autostrade Liguria

(ANSA) - GENOVA, 16 NOV - Sospensione delle lavorazioni più impattanti e consistente riduzione del numero dei cantieri a oggi presenti sulle tratte autostradali di competenza di Aspi dal 3 al 12 dicembre e dal 20 dicembre fino al 9 gennaio 2022.

Questo l'esito della riunione che si è svolta oggi pomeriggio in videoconferenza con gli Uffici competenti del Mims, gli assessori regionale alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone e comunale alla Mobilità Matteo Campora e i rappresentanti di Aspi. I prossimi 15 giorni vedranno un programma di lavori ancora intenso in continuità con quanto attualmente in corso che riguardano gli interventi di completamento nelle gallerie della A10, per la sostituzione delle barriere antirumore in A7 e tra gli allacciamenti per la A12 e la A10, e ancora in A12 per ulteriori interventi nelle gallerie nel tratto tra Nervi e Sestri Levante. Anche in A26 saranno attivi tre scambi di carreggiata e due riduzioni di corsia tra il raccordo con la A10 e Ovada per le ispezioni di assessment in 9 gallerie. Sul fronte dei pedaggi, resteranno in essere tutte le agevolazioni già presenti sul nodo genovese. (ANSA).