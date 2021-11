Rubano saldatrici in Ansaldo Energia, denunciati

(ANSA) - GENOVA, 15 NOV - Hanno rubato 13 saldatrici industriali del valore di 5 mila euro ciascuna dal magazzino di Ansaldo Energia dove lavoravano per rivenderle su internet. I due, un 43enne genovese ex responsabile della logistica e delle attrezzature di Ansaldo e un 47enne di Imperia, che in Ansaldo faceva il tecnico specializzato sono stati denunciati per ricettazione in concorso dalla polizia di Cornigliano.

L'indagine era partita a luglio con la denuncia di Ansaldo Energia. La stessa azienda aveva notato come in rete, e in particolare sul mercatino di vendite dirette di Facebook marketplace, erano stati messi in vendita tre macchinari identici per marca e modello a quelli spariti. E il venditore era niente meno che l'ex responsabile della logistica e delle attrezzature dell'azienda, il 43enne, che aveva dato le dimissioni qualche mese prima.

I poliziotti hanno studiato le immagini postate sul sito di vendita fino a riuscire a individuare il luogo in cui erano state scattate: un magazzino di Sampierdarena appartenente al 47enne. Nella perquisizione all'interno del box sono state trovate 4 saldatrici industriali e una moltitudine di relativi accessori. Dalle indagini è emerso che già nei mesi scorsi i due avevano messo in vendita su vari siti altri macchinari rubati ad Ansaldo , portati nel loro magazzino ed eventualmente riparati e modificati per essere rivenduti. (ANSA).