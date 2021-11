Finisce sotto l'auto in bilico su ciglio strada, salvato da Vvf

(ANSA) - GENOVA, 15 NOV - I vigili del fuoco di Savona hanno soccorso una persona che è rimasta incastrata sotto un'auto in bilico sul ciglio della strada a Savona.

Sul posto è stata inviata la squadra 11 della Centrale con il supporto , in via preventiva del 11R con autogru. I Vigili del Fuoco hanno provveduto a rendere sicuro lo scenario dopodiché sollevata l'auto con i cuscini di sollevamento Vetter in dotazione al Cnvff che hanno permesso l'estrazione della persona che è stata posta sulla tavola spinale e trasferita in ospedale.

Dopo le cure al ferito, i vigili del fuoco hanno rimosso il veicolo con un verricello manuale. (ANSA).