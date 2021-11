Samp vara mini abbonamenti per gare 2021

(ANSA) - GENOVA, 15 NOV - Il momento è delicato per la Sampdoria che alla ripresa del campionato andrà a Salerno in una sfida cruciale nella lotta per la salvezza, ma intanto il club ha annunciato che da oggi sarà possibile fare mini abbonamenti per le gare che restano al Ferrari fino al 31 dicembre 2021: Hellas Verona, Lazio, Torino (Coppa Italia) e Venezia. Prezzi estremamente popolari in generale ma in particolare per gli abbonati 2019-2020 dove un biglietto in gradinata costerà 10 euro mentre nei distinti 12,50. Un invito a riempire sempre di più il Ferraris che finora è rimasto sempre con larghi spazi vuoti anche per la decisione degli Ultras che da sempre hanno ribadito che torneranno al Ferraris quando l'accesso sarà consentito al 100% e non con la capienza al 75% come è ora per le limitazioni legate al Covid. Resta il fatto che nella gara con il Bologna i paganti erano circa 6000, dunque la necessità di riempire lo stadio sempre di più. (ANSA).