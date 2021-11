Maltempo: raffica incidenti in autostrade liguri

Sei incidenti si sono registrati in poche lungo le autostrade liguri dove da ieri piove ed è in corso una allerta Gialla, il livello più basso, per temporali.

Il più grave in A10 tra i caselli di Pegli (Genova) e Aeroporto in direzione Genova a causa di un tamponamento. Due ragazzi sono stati trasferiti al Gaslini e al San Martino in codice giallo.

In A7 una machina è uscita di strada mentre in A26 l'incidente si è verificato in direzione sud tra Masone e l'innesto con l'A10.

In mattinata in A12 tra Recco e Rapallo verso Livorno si erano creati disagi per un incidente che ha visto coinvolte due auto e due persone ferite. Sempre in A12, in zona Sestri Levante, una macchina ha perso il controllo cappottandosi.