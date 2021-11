Auto si cappotta durante rally Valli Imperiesi, 2 feriti

Un'auto da rally si è capottata durante una gara in Liguria e due componenti dell'equipaggio sono rimasti feriti in modo lieve. Uno è stato portato in ospedale per controlli. L'incidente è occorso all'equipaggio numero 50 iscritto al rally Ronde della Valli Imperiesi, composto dal pilota Samuele Valzano e dal navigatore Marco Romeo. L'auto, una Peugeot 208, si è cappottata durante la gara nei pressi Aurigo nell'entroterra di Imperia. I due sono usciti autonomamente dall'abitacolo di guida e non sono gravi, ma il navigatore, che lamentava problemi cervicali, è stato portato in elicottero all'ospedale Santa Corona, di Pietra Ligure. Il trasbordo è avvenuto sull'elisoccorso Drago dei vigili del fuoco, atterrato al bivio di Calderara, dopo il viadotto della statale 28.