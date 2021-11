Pioggia battente non ferma manifestazione no Green pass Genova

(ANSA) - GENOVA, 13 NOV - La pioggia incessante su Genova non ha fermato la 17/ma manifestazione di protesta contro il green pass a Genova. Circa cinquecento manifestanti si sono radunati in piazza De Ferrari davanti al palazzo della Regione Liguria con striscioni e cartelli di protesta. Da lì è partito un corteo che si snoderà nel centro città e in bassa val Bisagno senza passare come di consueto da via XX Settembre. La via dello shopping è vietata dopo la stretta del Ministero dell'Interno sui cortei anti green pass nelle vie con più attività economiche. "No green pass" e "lavoro" sono alcuni degli slogan scanditi dai manifestanti. Tra i cartelli le scritte "Vivere liberi in un mondo sano, non schiavi e vaccinati in un mondo malato", "ferrovieri liberi per la Costituzione-no green pass" e "No repressione". (ANSA).