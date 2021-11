Oltre 4 mila oggetti taroccati sotto il letto, denunciato

(ANSA) - GENOVA, 13 NOV - Gli agenti della polizia locale hanno denunciato un uomo di 55 anni, di origini senegalesi, per contraffazione e ricettazione. L'uomo è stato notato perché dal sacchetto della spesa usciva il manico di una borsetta da donna di Louis Vuitton. I poliziotti lo hanno perquisito e dentro la stessa sporta c'erano un falso piumino Moncler e portafogli marchiati Gucci e Louis Vuitton. A quel punto è scattata la perquisizione in casa, in vico della Rosa, dove l'uomo aveva nascosto sotto il letto 4.644 etichette contraffatte di vari marchi. (ANSA).