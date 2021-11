Maltempo: nubifragio sul genovesato, frane e allagamenti

(ANSA) - GENOVA, 13 NOV - Un vero e proprio nubifragio si è abbattuto su Genova due ore prima dell'annunciata allerta gialla sul centro-ponente. Un muraglione ha ceduto ed è franato a pochi metri da un autobus a Sant'Eusebio, sulle alture di Genova.

Strade allagate e tombini saltati in Valbisagno e in Valpolcevera. La forza dell'acqua ha trascinato via alcuni mezzi parcheggiati per strada. Negozi e scantinati in Valbisagno sono stati invasi da acqua e fango provocando molti danni a cose ma non alle persone. Allagamenti e problemi anche nel centro storico di Genova e a Sampierdarena. (ANSA).