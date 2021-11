Malore durante immersione sulla Haven, sub soccorso

(ANSA) - GENOVA, 13 NOV - Un sub è stato soccorso questa mattina durante una immersione alla Haven, il relitto affondato al largo di Arenzano (Genova). A fare scattare l'allarme è stato un compagno di immersione che ha visto l'uomo privo di sensi.

Sul posto è intervenuta una vedetta della capitaneria di porto che ha trasbordato il sub al porticciolo di Arenzano. L'uomo è stato preso in carico dal personale del 118 ed è stato ricoverato all'ospedale San Martino di Genova. Non è la prima volta che si registrano incidenti, anche mortali, durante le immersioni al relitto. (ANSA).