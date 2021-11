Inaugurato presidio medico in porto a Genova

E' stato inaugurato questa mattina il rinnovato presidio medico nell'area delle Riparazioni Navali del Porto industriale di Genova. Presenti il presidente della Regione Giovanni Toti, il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure occidentale Paolo Emilio Signorini e il presidente della Croce Bianca Genovese Walter Carrubba, il vice sindaco Massimo Nicolò.

Dopo la benedizione da parte di don Gian Piero Carzino, vice direttore Cappellani del Lavoro di Genova, l'ambulatorio è stato presentato alle aziende del comparto. Servirà tutta la zona levante del porto di Genova, quella delle riparazioni navali, garantendo soccorso e primo intervento sanitario per un ampio bacino di lavoratori esposti a grave rischio di infortuni.

Il nuovo servizio di presidio sanitario, svolto dalla Croce Bianca Genovese, individuata a seguito di apposita procedura d'appalto, è costituito da un punto di primo intervento con medico e infermiere e da un servizio di ambulanza - ambulanza-centro mobile di rianimazione - con relativo personale (autista-soccorritore e un soccorritore) e sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20, mentre il sabato dalle 8 alle 13. In questa fase emergenziale effettuerà anche tamponi anti-covid.

Il presidio, che si trova nell'area esterna antistante la palazzina servizi in via Molo Cagni, avrà operativo anche un ambulatorio mobile per poter raggiungere le navi sottobordo in caso di necessità di screening sanitari.