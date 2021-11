Comunali, aperto point elettorale Lista Toti a Genova

(ANSA) - GENOVA, 13 NOV - "Il centrodestra non deve dare per scontata la vittoria alle elezioni comunali a Genova, non deve sentirsi con la corona d'alloro attorno alla testa, perché quella la consegnano gli elettori quando si chiudono le urne".

E' stato l'invito lanciato dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti durante l'inaugurazione di un point elettorale della Lista Toti a Genova a cui ha partecipato anche il sindaco Marco Bucci.

"La voglia di cambiare e rigenerare Genova è stata perfettamente impersonificata dal sindaco Bucci. - commenta Toti - Lo dimostrano la demolizione del quartiere dormitorio della Diga di Begato, la riqualificazione del centro storico e tutti i progetti che stiamo portando avanti insieme".

"Questo point è un luogo per ascoltare le idee dei cittadini e per raccogliere il loro impegno perché le liste dei candidati vanno costruite sia nei Municipi sia in Comune. - aggiunge - Se una 'lunga marcia' parte da lontano con i tempi giusti si arriva al traguardo preparati per primi" "Abbiamo cantieri aperti in tutta la città. - sottolinea il sindaco Marco Bucci - Abbiamo fatto cambiare il modo di pensare a Genova e ai genovesi, non si sente più parlare del declino della città ma di crescita, per raggiungere il ruolo che la nostra città deve avere in Europa". (ANSA).