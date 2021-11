Identificato un uomo per le scritte no vax nel Ponente ligure

(ANSA) - BORDIGHERA, 13 NOV - I carabinieri hanno individuato il presunto autore delle scritte contro i vaccini, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e il premier Mario Draghi, con le quali sono stati imbrattati, nelle ultime settimane, diversi presidi sanitari dell'estremo ponente ligure, in provincia di Imperia. Si tratta di un uomo, che potrebbe essere l'artefice di uno o più raid vandalici, che hanno interessato l'hub vaccinale di Camporosso, l'ex ospedale (oggi poliambulatorio) Santo Spirito, di Ventimiglia; per proseguire con l'ospedale Saint Charles di Bordighera e il centro tamponi "drive through", di Vallecrosia. Comune denominatore è l'utilizzo di una vernice spray di colore rosso con cui sono stati scritti slogan contro i vaccini, ma anche insulti nei confronti degli amministratori. Indagini sono in corso per individuare eventuali complici. (ANSA).