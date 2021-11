Calcio: Sampdoria; test con la Primavera verso Salerno

(ANSA) - GENOVA, 13 NOV - Un test in famiglia con la Primavera questa mattina a Bogliasco per la Sampdoria con i blucerchiati ancora priva di tanti nazionali (Askildsen, Bereszynski, Colley, Dragusin, Ekdal, Thorsby e Yoshida) che ha chiuso la settimana con la partitella con i baby di Felice Tufano. In evidenza Francesco Caputo e Fabio Quagliarella, entrambi autori di gol di pregevole fattura. Non ha preso parte al test Valerio Verre ma semplicemente per precauzione. Il centrocampista ieri era tornato ad allenarsi col resto del gruppo e tornerà sicuramente nella lista dei convocati per la trasferta di Salerno, dove mancherà ancora Damsgaard che sta recuperando dall'infortunio di settembre con la nazionale danese e potrebbe essere disponibile solo tra un mese. (ANSA).