Arpal emana allerta gialla fino a domani

(ANSA) - GENOVA, 13 NOV - Arpal ha emanato l'allerta gialla per temporali dalle 18 di oggi alle 15 di domani sul centro-levante regionale. L'aria fredda settentrionale accompagna alcuni impulsi perturbati anche sulla Liguria. Già in mattinata, mentre a Ponente il cielo è stato ancora sereno o poco nuvoloso, le prime precipitazioni si sono concentrate sul settore centrale. Alle 13 le cumulate orarie massime erano 18 millimetri a Premanico (Genova), 16.8 a Ognio (Neirone, Genova) mentre dalla mezzanotte Genova Fiumara ha cumulato 38.4 millimetri di pioggia.

Poco dopo le 15 primi disagi per la forte pioggia. Primi allagamenti in via Rodi e via Monte Zovetto ad Albaro, con l'acqua fuoriuscita dai tombini. Problemi anche a Marassi, Sampierdarena, all'Albergo dei Poveri, in via San Vincenzo e a Teglia.

In A7 code tra Bolzaneto e il bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia per allagamenti.