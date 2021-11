Spezia, contributi a famiglie in difficoltà per il Covid

(ANSA) - SPEZIA, 12 NOV - Dal 15 novembre al 31 dicembre 2021 sarà possibile presentare domanda per accedere al "Contributo di solidarietà per l'acquisto di generi di prima necessità e per il pagamento delle utenze domestiche".

L'importo del contributo per nucleo familiare avverrà con card da utilizzare in esercizi convenzionati con il Comune (l'elenco sarà pubblicato sul sito) e per il pagamento delle utenze in esercizi abilitati. Il contributo è destinato a quei nuclei familiari più esposti agli effetti derivanti dall'emergenza sanitaria e varia a seconda del Reddito ISEE da 150 fino a 400 euro. Reddito Isee da 0 a 5.000 massimo 400 euro; reddito Isee da 5.001 a 7.000 fino a 300 euro; reddito Isee da 7.001 a 9.000 fino a 200; reddito Isee da 9.001 a 11.000 fino a 150 euro. Il Comune ha a disposizione 388 mila euro, fondi che arrivano dal Governo.

Per accedere ai contributi è necessario essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all'Unione Europea o di uno Stato non aderente all'Unione Europea ma con permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità; essere residenti nel Comune della Spezia alla data di pubblicazione dell'Avviso; avere la residenza presso l'abitazione principale, nel caso di alloggio di proprietà, o, nel caso di alloggio in affitto, presso l'abitazione indicata nel regolare contratto di affitto; avere un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), in corso di validità, inferiore o pari a € 11.000 (undicimila/00) Non possono usufruire dell'agevolazione di cui al presente bando coloro che, unitamente ai componenti del proprio nucleo familiare, sono proprietari di beni immobili, fatta eccezione per l'immobile di residenza. Qualora il nucleo familiare risulti assegnatario di sostegno pubblico a qualsiasi titolo può presentare domanda. (ANSA).