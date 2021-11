Scoperto laboratorio del falso in centro storico a Genova

(ANSA) - GENOVA, 12 NOV - La guardia di finanza ha scoperto un laboratorio in cui venivano prodotti indumenti e accessori falsificando i marchi di note case di moda. Il laboratorio era stato allestito in alcuni appartamenti del centro storico di Genova. I militari hanno sequestrato vestiti, scarpe, macchine da cucire e presse per sistemare i loghi e le etichette delle più prestigiose griffe, per un totale di 7.500 pezzi. Sono due le persone denunciate: si tratta di due stranieri senza permesso di soggiorno. Uno dei due è stato anche arrestato perché su di lui pendeva un ordine di cattura. (ANSA).