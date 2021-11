Rifiuti: arrivano le ecoisole in centro storico a Sarzana

(ANSA) - SARZANA, 12 NOV - Ci penserà il maggiordomo di quartiere a aiutare anziani e persone in temporanea difficoltà a conferire i rifiuti nelle nuove isole ecologiche a Sarzana. Da lunedì cambia il sistema di raccolta dei rifiuti, che da porta a porta passa alle ecoisole con l'obiettivo di garantire "più flessibilità e più opportunità per tutti i cittadini nel conferimento dell'immondizia" spiega il Comune di Sarzana. Il servizio entra in funzione per tutte le utenze del centro storiche, domestiche e non domestiche, che conferiranno i propri rifiuti separati alle isole posizionate in più punti della cittadina. L'amministrazione comunale ha messo a disposizione per le persone impossibilitate a raggiungere le ecoisole il servizio di maggiordomo di quartiere, che potrà essere attivato anche attraverso i servizi sociali. Per le utenze esterne al centro storico resta il servizio di porta a porta, con l'integrazione delle ecoisole. (ANSA).