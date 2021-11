Borsa: Racing Force chiude ipo a 4,5 euro, debutto il 16/11

(ANSA) - MILANO, 12 NOV - E' stato fissato in 4,5 euro il prezzo del collocamento delle azioni di Racing Force nell'ambito della quotazione sul mercato Euronext Growth di Piazza Affari, dopo che le azioni dell'azienda di Ronco Scrivia (Genova) che produce dispositivi di sicurezza per le competizioni a motore aveva raccolto una domanda pari a sei volte l'offerta.

Il range di prezzo iniziale dell'ipo era stato fissato tra i 4,2 e i 5,2 euro, poi ristretto tra 4,45 e 4,8 euro. Il debutto in Borsa, si legge in una nota, è previsto per il 16 novembre, subordinatamente al rilascio del relativo provvedimento da parte di Borsa Italiana.

In base al prezzo di offerta, il valore totale dell'operazione (inclusivo della opzione di over allotment) risulta pari a circa 31,2 milioni di euro e la capitalizzazione della società alla data di avvio delle negoziazioni sarà pari a circa 106,9 milioni, comprensivi dell'aumento di capitale di circa 20,3 milioni.

Delle 6,3 milioni di azioni allocate ad investitori istituzionali e professionali, a cui l'ipo è riservata, 4,5 milioni sono in aumento di capitale e 1,7 milioni sono state vendute da Saye, controllata dalla famiglia di Paolo Delprato, ceo e presidente di racing force, e 0,1 milioni da Nehoc Systems Limited, controllata dal direttore esecutivo e co-ceo Stephane Alexandre Cohen.

Saye deterrà circa il 59,4% della società (il 56,9% in caso di integrale esercizio dell'opzione di over-allotment) mentre Il flottante sarà pari al 26,5% del capitale (29,2% in caso di over allotment). (ANSA).