Terza dose: Liguria invia sms per ricordare di prenotarsi

(ANSA) - GENOVA, 11 NOV - La Liguria è pronta a somministrare la terza dose agli over 40 dal primo dicembre. "La Regione è pronta a fornire un servizio aggiuntivo che agevolerà i cittadini in attesa di ricevere la terza dose: nelle prossime settimane Liguria Digitale invierà un sms una settimana prima della scadenza dei 6 mesi a chi ha completato il ciclo vaccinale per ricordare loro che possono prenotarsi". Lo rivela il presidente della Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti.

In Liguria i cittadini tra i 40 e i 59 anni sono 456.894 di cui l' 84,09% ha ricevuto almeno una dose di vaccino.

"Le prenotazioni per la fascia tra i 40 e i 59 anni apriranno entro fine mese - aggiunge Toti -, in vista delle prime somministrazioni che inizieranno il primo dicembre. In ogni caso ricordiamo che già ora, per gli over 60, il portale prenotovaccino.regione.liguria.it consente la prenotazione calcolando automaticamente i sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale". (ANSA).