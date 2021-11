Sgominata banda giovanissimi che faceva razzie alla Spezia

(ANSA) - LA SPEZIA, 11 NOV - Sgominata all'alba di questa mattina una banda di giovanissimi che ha razziato, in almeno due distinte occasioni, alcuni esercizi commerciali della Spezia, in un caso aprendo anche tredici casse del luna park. Si tratta di un diciottenne, da questa mattina ristretto ai domiciliari con obbligo del braccialetto elettronico, e altri cinque individui di età compresa tra 14 e 16 anni, denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica del Tribunale per i Minorenni di Genova In circa tre ore, nella notte di domenica 24 ottobre, hanno razziato tredici casse del luna park ospitato all'ex area IP, un'auto, una palestra, una gelateria ed un supermercato nella prima periferia cittadina. Fondi di cassa, un orologio, gadget e altri oggetti il frutto delle spaccate. Il 10 ottobre precedente, con le stesse modalità, erano penetrati in un ristorante del centro storico, uscendone a mani vuote, ma venendo immortalati dalle telecamere di sicurezza.

Benché con i volti travisati, gli elementi raccolti in quell'occasione dalla terza sezione della Squadra Mobile della Questura della Spezia, specializzata nella repressione dei reati contro il patrimonio, sono stati decisivi nell'indirizzare le indagini sulla banda. Su disposizione del sostituto procuratore Elisa Loris, è avvenuta la perquisizione domiciliare a carico dell'unico maggiorenne che ha permesso di recuperare parte della refurtiva e gli indumenti usati durante il raid notturno. Questa mattina gli è stata notificata l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip Mario De Bellis. Segnalata inoltre alla Procura la presenza ai raid di una ragazza non ancora quattordicenne.

(ANSA).