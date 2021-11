Presa la gang delle farmacie, due arresti e un fermo

(ANSA) - GENOVA, 11 NOV - La polizia ha sgominato una banda di giovanissimi specializzata in furti alle farmacie. In particolare sono stati arrestati due minorenni mentre un maggiorenne è stato sottoposto a fermo. Secondo quanto emerso dalle indagini, il gruppo agiva sempre con lo stesso modus operandi: forzava le saracinesche in piena notte, aprendone una sottile feritoia e poi, grazie alla corporatura minuta, si infilavano nel negozio e lo razziavano portando via migliaia di euro. Per non fare scattare gli allarmi i tre strisciavano sul pavimento. Gli inquirenti (l'indagine ha coinvolto i commissariati Centro, Sestri e San Fruttuoso) ritengono che i tre sono anche gli autori di una rapina nei confronti di un uomo a cui hanno strappato un orologio dal polso.

Sono cinque i colpi, dal 15 agosto a metà settembre, che i tre avrebbero messo a segno. Gli inquirenti hanno visionato le telecamere di videosorveglianza e sono riusciti a individuarli.

La banda usava un edificio abbandonato del Comune per spartirsi i bottini. Ad uno dei tre il provvedimento è stato notificato nel carcere di Velletri, dove si trovava per un tentativo di rapina a Roma. (ANSA).