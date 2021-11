Per errore fatti 4 vaccini antinfluenzali vecchi, Asl4 si scusa

(ANSA) - GENOVA, 11 NOV - Per un errore, nella Asl4 del Tigullio oggi sono state somministrate 4 dosi di vaccino antinfluenzale dello scorso anno. Lo ha reso noto in una nota la direzione sanitaria di Asl4 spiegando che ai quattro pazienti verrà proposto di rifare la vaccinazione. "Si informa che in data odierna sono state somministrate 4 dosi di vaccino antinfluenzale contro il ceppo relativo alla campagna vaccinale 2020-2021. Considerata la possibilità che il vaccino somministrato possa essere solo parzialmente efficace nei confronti del virus atteso nell'epidemia influenzale 2021-2022 si è deciso di procedere nei tempi previsti alla somministrazione di una nuova dose" spiega la Asl.

"I medici di medicina generale interessati sono stati prontamente informati e si faranno carico di contattare tempestivamente i propri assistiti per programmare la nuova somministrazione. ASL4 ha avviato una verifica interna sull'accaduto e si scusa per la problematica che si è venuta a creare, dovuta ad un mero errore di consegna del vaccino, rassicurando i 4 pazienti che non corrono alcun rischio per la loro salute". (ANSA).