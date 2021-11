I dolci di Preti compiono 170 anni, mostra e libro

(ANSA) - GENOVA, 11 NOV - "Ci sono paesi del Lazio dove non è Natale se non hanno il sacripante sulla tavola". Angela Gargano, amministratore delegato di Preti 1851 racconta con orgoglio come i prodotti della tradizione genovese, che l'azienda produce da 170 anni il sacripante, ma anche Biscotti del Lagaccio, Canestrelli e Pandolci, ormai sono noti anche in Cina. Una lunga storia che ha portato l'azienda dolciaria dalla prima pasticceria, in Via Caffaro, nel centro della città, allo stabilimento di Sant'Olcese, attivo dagli anni '60 che impiega circa 25 dipendenti e che in questo momento sta vivendo un picco di produzione.

I 170 anni dell'azienda sono raccontati in una monografia, con testimonianze di molti clienti noti come Antonio Ricci, Eraldo Pizzo, Claudio Onofri e Enrico Nicolini, Carla Signoris, e con una mostra, allestita al Palazzo della Borsa, dove fino al 20 novembre si potranno vedere documenti, foto e testimonianze dell'attività. "Sono passati 170 anni - spiega Gargano - e abbiamo voluto festeggiare con una mostra che racconta la storia della nostra azienda che ha accompagnato la storia della città.

Oggi Preti produce prodotti che vanno in tutta Italia e, recentemente, abbiamo iniziato anche ad esportare in Cina. Il prodotto che ci viene più richiesto, però, resta il Sacripante che è ormai diffuso in tutta Italia". Alla presentazione della mostra, tra gli altri, il sindaco di Genova, Marco Bucci, che ha ricordato come Preti "stia portando il nome di Genova in tutto il mondo grazie ai suoi prodotti unici per gusto e fragranza, frutto del perpetuarsi di una tradizione e di antiche ricette che mantengono immutati i profumi e sapori di una volta".

